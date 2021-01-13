"Штрихи жизни". Выставка с таким названием открылась в Владимире в областной библиотеке для детей и молодежи.

"Штрихи жизни". Выставка с таким названием открылась в Владимире в областной библиотеке для детей и молодежи. Ее автор - телеоператор Алексей Кандалов.По профессии Алексей Кандалов - оператор одного из владимирских телеканалов. Эта выставка - первая в его жизни. Говорит, если бы не коллеги, то она не состоялась. Они увидели рисунки Алексея, нашли зал и договорились.Алексей Кандалов, автор выставки: «Люблю природу, люблю деревню. Все эти работы начаты то есть с натуры. Вот этот лист берется большой. Где-то какие-то крыши, улочки старые, потому что как символ уходящего города, потому что все меньше и меньше. Где-то мне нравятся новостройки да и разрушенные баньки, полуразрушенные. Это в районе диктора Левитана. Много очень интересных».Свою выставку Алексей назвал "Штрихи души". Ему хотелось, чтобы зритель познакомился с его миром. Алексей - человек разносторонний. Увлекается скалолазанием, пишет стихи и рассказы. Публикует их на своей страничке "ВКонтакте", а иллюстрациями к ним служат его рисунки.Алексей Кандалов, автор выставки: «Каждый человек как бы это громко не звучало -это такой кладезь. Ну, то есть как книги есть также и человек со своей историей . Мы очень часто относимся к друг другу с каким-о пренебрежением и не хотим копнуть глубже. И сами по себе как в книгах стоят на остановках у него у одного свои проблемы, у другого свои. Я в электричках или в автобусе часто еду зарисовываю что-то, какие-то композиции».Свои работы Алексей создает тушью или гелевым карандашом. Эта техника не требует много времени. Достаточно нескольких минут, чтобы получилась композиция. Любовь к графике ему ещё в детстве привили владимирские художники - педагоги Аида и Виктор Дынниковы. Он учился у них во Владимирской художественной школе.Алексей Кандалов, автор выставки: «Занимался в детской студии графики "Штихелёнок" у Аиды Ивановны. Мы готовили книги, готовили на международные выставки. Очень интересно это проходило, в такой дружественной атмосфере, и там уже как раз зародилась любовь в том числе к графике, к книжной графике».Графику Алексея Кандалова сейчас можно увидеть в областной библиотеке для детей и молодежи. Выставочное пространство не раз открывало свои двери художникам.Гузель Мухаметшина, библиотекарь Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи: «Не помню, чтобы здесь ничего не проводилось. То есть здесь до этого была замечательная выставка нашего скульптора Михаила Блинова, теперь вот не менее замечательная выставка нашего графика. Очень уютная, очень теплая. Я вообще больше из всех жанров люблю графику и это для меня самое то!»Алексей Кандалов даже на выставке не теряет времени даром. Гелевая ручка и альбом у него всегда под рукой.Вера Куликова, Александр Голубев«Вести-Владимир»