Сегодня состоится первый в наступившем году брифинг.

Новая информация о текущей эпидситуации в 33 регионе. Сегодня состоится первый в наступившем году брифинг.Трансляция начнётся в 10 часов утра в социальной сети "ВКонтакте". Спикером выступит первый замгубернатора Сергей Шевченко. Планируется участие директоров департаментов здравоохранения и образования Елены Утемовой и Ольги Беляевой. И официального представителя Роспотребнадзора по региону Марины Колтуновой. Подробнее о ходе брифинга расскажем в следующих выпусках "Вестей". Не пропустите!