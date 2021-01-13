Сегодня, 13 января, во Владимире прошел очередной рейд, во время которого на соблюдение требований Роспотребнадзора проверено 38 автобусов и троллейбусов.

Сегодня, 13 января, во Владимире прошел очередной рейд, во время которого на соблюдение «масочного» режима проверено 38 автобусов и троллейбусов.Как уточняет пресс-служба мэрии, все экипажи городского общественного транспорта во время работы использовали защитные маски.С ковид-диссидентами, которые на момент проверки ехали без СИЗ, проведены профилактические беседы. На одного пассажира составлен протокол об административном правонарушении.Напомним, что по рекомендациям Роспотребнадзора, ежедневно перед выходом на маршрут кондукторы и водители компаний-перевозчиков обрабатывают салоны дезинфицирующими составами.