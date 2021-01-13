Сразу после получения лицензии два корпуса учреждения в микрорайоне Сновицы-Веризино –на 115 и 50 мест – и детский сад на 50 мест на улице Тихонравова распахнут свои двери перед детьми.

Во Владимире созданы ещё 215 мест для детей младшего дошкольного возраста. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Сразу после получения лицензии два корпуса учреждения в микрорайоне Сновицы-Веризино –на 115 и 50 мест – и детский сад на 50 мест на улице Тихонравова распахнут свои двери перед детьми.«На строительство объектов выделено свыше 206,4 млн рублей, в том числе 144,8 млн рублей – из федеральной казны», - уточнили в департаменте образования.На сегодня во Владимирской области более 15 тысяч дошколят, 99,7 %, имеют возможность посещать детские сады в режиме полного дня.«Полностью решён вопрос устройства детей в 20 муниципалитетах из 21. Только во Владимире сохраняется очередь из 190 малышей до трёх лет. Новые места позволят полностью решить эту проблему», – отметил первый заместитель губернатора региона Сергей Шевченко.Напомним, что в 2021 году запланировано строительство детских садов в густонаселённых районах областного центра – на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар.