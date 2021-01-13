В реанимациях региона находится 93 инфицированных Covid-19.

По информации директора департамента здравоохранения Елены Утёмовой, на 13 января из 1905 коек, развёрнутых в регионе для лечения пациентов с коронавирусом, занято - 1349. Загруженность составляет 70%.«В реанимации лежит 93 человека. На аппаратах ИВЛ – 21 инфицированный», уточнила главврач Владимирской области.Елена Утёмова добавила, что в системе здравоохранения также открыто 351 место для лечения внебольничных пневмоний. Из них занято - 169 коек.В ближайшие две недели в Центре специализированной фтизиопульмонологической помощи и горбольнице №6 планируют ввести в эксптуалацию компьютерные томографы.