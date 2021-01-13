Директор департамента образования опровергла информацию о принудительной вакцинации сотрудников.

Во Владимирской области продолжается кампания по добровольной вакцинации педагогов от коронавируса. В образовательных учреждениях региона сформированы списки желающих сделать прививку, которые переданы в больницы и поликлиники.«Информация о принудительной вакцинации – ерунда. Никто никого прививаться не заставляет», - опровергла глава департамента образования Ольга Беляева сведения о том, что учителей заставляют вводить «Спутник V».Ольга Александровна отметила, что наоборот, бывают случаи, когда сотрудники изъявляют желание, но им отказывают по медицинским показаниям.«До Нового года первый и частично второй этап прошли 400 работников системы образования. По состоянию на 13 января, свыше 1200 человек включены в списки для прохождения вакцинации в январе», - пояснила она.