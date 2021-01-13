Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на очередном брифинге по ситуации с Covid-19.
В январе владимирский Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости коронавирусом среди пожилых горожан и молодёжи. За время новогодних каникул в регионе наметилась тенденция к снижению количества инфицированных. За последнюю неделю показатель упал на 6,4%.
«Заболеваемость снизилась среди детей, но высока среди работников торговли, транспорта и предприятий общепита», - отметила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова на очередном коронавирусном брифинге.
Регистрируется снижение числа заражённых Covid-19 в возрасте от 30 до 49 лет — на 20,7%, а среди владимирцев от 50 до 64 лет — на 12%. При этом пенсионеры на 14% чаще цепляют вирус. Среди молодёжи от 18 до 29 лет уровень заболеваемости вырос на 11%.
Специалист Роспотребнадзора добавила, что британский штамм ковида во Владимирской области не выявлен.
С начала года сотрудники ведомства проверили 366 предприятий торговли, питания, парикмахерских. На нарушителей составлены 464 административных протокола. Все будут переданы на рассмотрение в суд.