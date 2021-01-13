Об этом сообщили в Роспотребнадзоре на очередном брифинге по ситуации с Covid-19.

В январе владимирский Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости коронавирусом среди пожилых горожан и молодёжи. За время новогодних каникул в регионе наметилась тенденция к снижению количества инфицированных. За последнюю неделю показатель упал на 6,4%.«Заболеваемость снизилась среди детей, но высока среди работников торговли, транспорта и предприятий общепита», - отметила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова на очередном коронавирусном брифинге.Регистрируется снижение числа заражённых Covid-19 в возрасте от 30 до 49 лет — на 20,7%, а среди владимирцев от 50 до 64 лет — на 12%. При этом пенсионеры на 14% чаще цепляют вирус. Среди молодёжи от 18 до 29 лет уровень заболеваемости вырос на 11%.Специалист Роспотребнадзора добавила, что британский штамм ковида во Владимирской области не выявлен.С начала года сотрудники ведомства проверили 366 предприятий торговли, питания, парикмахерских. На нарушителей составлены 464 административных протокола. Все будут переданы на рассмотрение в суд.