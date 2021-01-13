Минимальная величина пособия по безработице - 1500 рублей.

С 1 января вступило в силу Постановление Правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год», в соответствии с которым:для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста установлена:– минимальная величина пособия по безработице – 1500 рублей;– максимальная величина пособия по безработице – 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей – в следующие три месяца периода безработицы.для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, установлена:– минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей;– максимальная величина пособия по безработице в размере 12130 рублей.