Минимальная величина пособия по безработице - 1500 рублей.
С 1 января вступило в силу Постановление Правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год», в соответствии с которым:
для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста установлена:
– минимальная величина пособия по безработице – 1500 рублей;
– максимальная величина пособия по безработице – 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей – в следующие три месяца периода безработицы.
для граждан предпенсионного возраста, признанных в установленном порядке безработными, установлена:
– минимальная величина пособия по безработице в размере 1500 рублей;
– максимальная величина пособия по безработице в размере 12130 рублей.