Вчера Центру гигиены и эпидемиологии для организации мест для купания было выдано предписание взять пробы воды.

Во время первого в 2021 году коронавирусного брифинга представитель Роспотребнадзора Мария Колтунова рассказала об организации во Владимирской области крещенских купаний.Официального запрета на проведение мероприятия нет. Все меры предосторожности носят рекомендательный характер. В ведомстве предлагают отказаться от праздного посещения купелей.«Если вы не собираетесь окунаться в прорубь, то лучше остаться дома. Желающим нырнуть необходимо соблюдать меры безопасности – социальную дистанцию, плавное погружение в воду, человек обязательно должен быть трезвым, не находиться в воде больше минуты, выходить в тёплое помещение и согреваться горячим чаем. Не рекомендуется закаляться людям с хроническими заболеваниями, беременным, пенсионерам и детям», - отметила специалист Роспотребнадзора.Вчера, 12 января, Центру гигиены и эпидемиологии для организации мест для купания было выдано предписание взять пробы воды.