Сегодня областная администрация провела традиционный брифинг по итогам месяца. По словам директора департамента здравоохранения Елены Утемовой, в первые дни наступившего года резко упал объем тестирования. Однако, это обусловлено не снижением уровнем заболеваемости.

Сегодня областная администрация провела традиционный брифинг по итогам месяца. По словам директора департамента здравоохранения Елены Утемовой, в первые дни наступившего года резко упал объем тестирования. Однако, это обусловлено не снижением уровнем заболеваемости.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения:- Если у нас в среднем в новогодние каникулы приходило где-то 2000 тестов, то вчера уже более 4000 тестов было направлено в наши лаборатории. И я сама сталкиваюсь с ситуациями, когда люди в новогодние каникулы, будучи больными, не обращались за медпомощью. Объясняя это тем, что " мне же не нужен больничный лист, авось пройдет". И уже стали обращаться в достаточно запущенных случаях заболевания.Загруженность коек сегодня- 70 процентов. Однако, ожидается открытие дополнительных 70-ти коек в Радужном. Ситуация напряженная, но контролируемая, отметила Утемова. По-прежнему идет рост заболеваемости среди жителей 65+ и у молодежи. Меньше болеют дети. В регионе нет школ и детских садов, закрытых на карантин - об этом сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.И тема, которая интересует всех жителей региона - потребность в вакцинации. В январе ожидается поставка 51- тысячи доз вакцин из Министерства Здравоохранения. Это позволит проводить вакцинацию среди широких слоев населения. Процедура добровольная. Напомним, вакцинация уже началась среди медработников и педагогов.Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Федеральный Минздрав к 1 февраля организует возможность получения заявки для желающих провакцинироваться через портал госуслуг. Эту ситуацию мы держим на контроле. И как только эта история будет организована, мы жителей дополнительно проинформируем, как жителям нужно будет поступать.