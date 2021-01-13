Насколько важны для птиц такие «холодные зимовки»? Какие виды и в каком количестве зимуют здесь?

«Серая шейка-2021». Жителей региона приглашают внести свой вклад в «пернатую перепись» - провести общероссийский учёт зимующих водоплавающих птиц.Общероссийский учёт птиц пройдёт с 16 по 17 января. Замерзание водоёмов лишает уток пропитания. Однако строительство плотин привело к тому, что ниже водосбросов образовались свободные ото льда участки рек. Не скованы ледяным панцирем и места сброса тёплых вод ТЭЦ. Водоплавающие птицы всё чаще остаются зимовать в cредней полосе России. Насколько важны для птиц такие «холодные зимовки»? Какие виды и в каком количестве зимуют здесь? Ответить на эти вопросы постараются специалисты Союза охраны птиц России. С 2015-ого среднезимний учёт стал всероссийской акцией. Орнитологам не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех они знают.Поэтому Союз охраны птиц приглашает принять участие в учёте всех любителей пернатых. Подробности - на организации.Мария Платанюк