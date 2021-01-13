На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-155-chelovek.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 155 человек</a> - На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
[url=https://33live.ru/novosti/13-01-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-koronavirus-podtverzhden-u-155-chelovek.html]Во Владимирской области за сутки коронавирус подтвержден у 155 человек[/url] - На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.