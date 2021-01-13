На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа умерли 9 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровел 141 человек.