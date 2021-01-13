Смертность снова подскочила. Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 9 человек. Это на одного больше чем накануне. Общее количество летальных исходов от новой заразы во

Смертность снова подскочила. Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 9 человек. Это на одного больше чем накануне. Общее количество летальных исходов от новой заразы во Владимирской области теперь 561 человек. Заразились коронавирусом ещё 155 человека. На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 20 721. Что касается выздоровевших, то за