Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 14 января

Главное управление МЧС России информирует о неблагоприятных погодных явлениях, прогнозируемых на 14 январяПо прогнозу, в этот день утром и с сохранением до конца дня на территории Владимирской области ожидается сильный снег, метель.На отдельных участках дорог снежные заносы.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи. А также нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Гражданам рекомендовано соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101 и 112.