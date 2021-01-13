К участию в забеге допускаются все желающие
Традиционный забег Дедов Морозов, который проходил во Владимире в начале января, решено не отменять из-за коронавируса, а перенести в онлайн-формат. С 14 по 17 января участникам нужно прислать доказательства того, что они пробежали минимум 600 метров. К участию в забеге допускаются все желающие
Место старта и финиша выбираются участниками самостоятельно. Обязательно наличие атрибутов Деда Мороза или Снегурочки.
В зачет принимаются дистанции, преодоленные на открытом воздухе. Дистанция считается выполненной, если она зафиксирована на беговом трекере, а также есть фото или видео-фиксация. Их надо отправить на почту [email protected]
Аккаунт участника должен быть открытым, а запись доступна всем пользователям. Победители забега будут определены в нескольких номинациях случайным образом. По три в каждой номинации. Их наградят призами и грамотами.