Сегодня День российской печати – профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов. В этот день в 1703 приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости».

Сегодня День российской печати – профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов. В этот день в 1703 приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости».Тираж первой газеты на тот период был весьма скромным - тысяча экземпляров. А первым редактором по праву можно считать Петра 1. Сегодняшние тиражи в десятки раз больше. Более 30 тысяч печатных изданий ежедневно распространяют более 20 миллионов экземпляров своей продукции. В 33-м регионе на 1-е января этого года Роскомнадзором по Владимирской области зарегистрировано 76 периодических печатных изданий. Газета Вязниковский «Маяк» уже более 100 лет остается верен себе и своим читателям. Издание выходит дважды в неделю, но несмотря на занятость ее коллектив одним из первых решил поздравить всех жителей области с праздником.Руслан Меньшиков, главный редактор газеты "Новый город Александров":Дорогие друзья коллеги, поздравляю Вас с нашим профессиональным праздником желаю в первую очередь крепкого здоровья, достигать новых высот, новых побед, чтобы у нас с Вами все было хорошо.Никита Ефимов, главный редактор газеты "Маяк" (г. Вязники):- Сегодня в день российской печати, нам еще предстоит выпустить второй в 2021 году номер и мы постараемся сделать его насыщенным, актуальным, интересным, как собственно стараемся и всегда.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- Я желаю каждому из Вас оставаться верным нашей лучшей в мире профессии, берегите себя и будьте счастливы, да и к слову, пожалуйста не болейте.