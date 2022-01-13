Сегодня День российской печати. Профессиональный праздник всех журналистов страны. Он был учреждён...

Сегодня День российской печати. Профессиональный праздник всех журналистов страны. Он был учреждён в 1991-ом и напрямую связан с исторической датой- началом издания первой российской печатной газеты "Ведомости".Эту дату, как всегда на работе, отмечают и журналисты нашего региона. Все работники "пера, камеры и микрофона". По официальным данным Союза Журналистов Владимирской области, в нашем регионе - 150 изданий. Печатных, электронных, сетевых, теле и радиоканалов. А всего в сфере массовых коммуникаций заняты почти 2 тысячи человек. С Днём печати коллег во всех городах и районах поздравляет Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области. Напомним, по оценке Союза журналистов России, творческая организация прессы нашего региона входит в двадцатку лучших в стране.Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области:- И ветеранам, и не ветеранам. Вы знаете, друзья, я всех вас очень искренне люблю. Я счастлив, когда вижу какие-то журналистские удачи. И самое главное, когда эта журналистская удача сопряжена с таким по-настоящему хорошим, качественным интересом аудитории. Если есть эта ответная реакция, это самая большая удача в нашей профессии.