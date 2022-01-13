По состоянию на 13 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 13 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60 процентов из них занято (841), свободна 561 койка.75393 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 314 человек.Напомним, что на 13 января в области лабораторно подтверждено 138 новых случаев заболевания Covid-19.За период наблюдения в области отмечен 2986 летальных случаев, за сутки от коронавируса скончались еще 5 человек.