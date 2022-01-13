На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 138...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 января лабораторно подтверждено 138 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.34 - во Владимире17 - в Муромском районе15 - в Ковровском районе13 - в Александровском районе9 - в Гусь-Хрустальном районе8 - в Вязниковском районе8 - в Киржачском районе7 - в Суздальском районе6 — в Гороховецком районе5 — в Петушках4 - в Меленковском районе3 - в Кольчугинском районе2 - в Селивановском районе2 - в Юрьев-Польском районе2 - в Камешковском районе2 — в Радужном1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 514 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).