В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения XI забега Дедов Морозов и...

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения XI забега Дедов Морозов и Снегурочек, с 12-00 до 14-00 в субботу, 15 января 2022 года, будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная гора до площади Фрунзе.Объезд будет осуществляться по ул. Студеная гора, Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Автобусные маршруты: №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 33С и 36 будут двигаться в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Троллейбусные маршруты:№ 1 - ул. Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - театр «Разгуляй».№№ 2 и 8 - работу приостанавливают.№ 5 - ул. Фатьянова - Рябинка - проспект Строителей - ул. Мира - ул. Усти-на-Лабе - Вокзал.№ 7 - проспект Ленина - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Мира - ВЭМЗ.Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений, информирует мэрия Владимира.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.