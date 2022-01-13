Объезд будет организован через Студёную гору, улицы Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, по 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

Во Владимире для проведения к в субботу с 12-00 до 14-00 перекроют движение по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от Студёной горы до площади Фрунзе. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Объезд будет организован через Студёную гору, улицы Дзержинского, Луначарского, Усти-на-Лабе, Гагарина, по 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.На два часа свои маршруты изменят автобусы №: 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 33С и 36.Остальной общественный транспорт будет работать без изменений.В горадминистрации напоминают водителям о своевременном выборе путей объезда.