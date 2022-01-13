Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают...
Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. В рамках него они проводят обряд омовения в купелях, оборудованных на территории Владимирской области силами органов местного самоуправления и собственниками объектов.
По состоянию на 13 января на территории Владимирской области начата подготовка и оборудование 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6642 человека.
Главное управление МЧС России обращает внимание граждан на то, что список мест для проведения крещенских купаний может корректироваться в зависимости от степени готовности органов местного самоуправления.
В преддверии крещенской ночи сотрудники МЧС России обследуют каждую купель и оценят созданные условия безопасности для граждан. Напоминаем о том, что правильно оборудованная купель должна иметь сходни и перила для удобства граждан, сама прорубь должна быть оборудована сеткой во избежание попадания людей под лёд.
В крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы.
Сведения о местах проведения Крещенских купаний на территории Владимирской области в 2022 году
№
п/п
Муниципальный район
(городской округ)
Количество
организованных мест купания (муниципальное образование, населенный пункт, водный объект)
1.
город
Владимир
Верхний Семязинский
пруд ул. Пригородная,
27а
(800 человек)
(майна)
2.
город
Владимир
Озеро Глубокое
Парк культуры и отдыха «Загородный»
(700 человек)
(майна)
1.
Город Гусь-Хрустальный Владимирской области
г. Гусь-Хрустальный,
купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученицы
Варвары, ул.
2-ая Народная,3а
(150 человек)
1.
г. Ковров
р. Клязьма в районе бани
МУП «Первомайский рынок»
ул. Набережная дом 13
(100 человек)
1.
округ
Муром
Источник святого Ильи Муромца мкрн. Карачарово
Купель
(100 человек)
1.
МО
город Александров
г. Александров,
река Серая,
в районе
ул.2-я Полевая
(250 человек)
2.
МО Каринское сельское поселение
Купель в районе
с. Махра
(в сторону
д. Неглово)
(100 человек)
1.
МО п. Мстера
источник
Свято-Казанского скита
в районе урочище Акиньшино
(200 человек)
Итого за МО:
1 место
200 человек
1.
г. Гороховец
г. Гороховец,
купальня
у часовни на ул.
Пролетарской
(50 человек)
1.
Гусь-Хрустальный район
МО п. Золотково (сельское поселение)
с. Черсево
(родник)
(500 человек)
1.
Камешковский район, г.Камешково
г.Камешково
оз.Малое Урсово
(150 человек)
2.
Камешковский район
Муниципальное образование Брызгаловское
с. Эдемское Всехсвятсткая церковь оборудованная купель
(150 человек)
3.
Камешковский район
Муниципальное образование Вахромеевское
Пруд д.Вахромеево, за зданием администрации
(40 человек)
4.
Камешковский район
Муниципальное образование Второвское
С.Второво
ул.Спортивная
(100 человек)
1.
Кипревское
с. Смольнево
Спасо Преображенский храм
Пруд возле храма
(50 человек)
1.
МО
п. Мелехово
р. Нерехта
на выезде из поселка Мелехово, за домом № 2
по ул. «Мелеховская больница»
(100 человек)
2.
МО
Новосельское сельское поселение
р. Нерехта
с. Крутово
(50 человек)
1.
Кольчугинский р-н
г. Кольчугино,
ул. 5 Сосновая
возле д.2
(120 человек)
2.
Кольчугинский р-н
Бавленское сельское поселение,
Ключик
(110 человек)
3.
Кольчугинский р-н
Флорищинское сельское поселение, ключик
(92 человек)
1.
г. Меленки
р. Унжа-родник «Святой ключ»
(купальня)
(150 человек)
2.
Меленковский район МО Бутылицкое СП с.Архангел
р. Унжа-родник
(купальня)
(50 человек)
1.
Петушинский район
МО г.Покров, озеро Введенское
(300 человек)
2.
Петушинский район
МО Нагорное
сельское поселение, родник д. Емельянцево
(300 человек)
1.
Собинский
район
МО Рождественское
Водоем в центре с.Ельтесуново, ул.Первомайская,
у д.4 (здание СДК)
(30 человек)
2.
Собинский
район
МО Воршинское
с.Ворша,
р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата».
(90 человек)
3.
Собинский
район
МО г.Лакинск
Купель у родника Свято-Казанского источника
г. Лакинска
вблизи
д. Омофорово
(150 человек)
4.
Собинский
район
МО г. Собинка
Искусственный карьер в районе «асфальтового завода» МО Асерховское с/п
(200 человек)
1.
г. Судогда
г. Судогда
ул. Набережная д.2
(50 человек)
2.
Лавровское сельское поселение
1 (одно) место
с. Чамерево,
р. Войнинга,
купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо-Преображенского Храма
(50 человек)
3.
Лавровское сельское поселение
1 (одно) место
с. Спас-Купалище,
р. Клязьма,
купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо- Преображенского Храма
(70 человек)
4.
Вяткинское сельское поселение
д. Погребище
вод. Погребищи
(70 человек)
5.
Вяткинское сельское поселение
д. Якушево
оз. Якушевское
(70 человек)
1.
Суздальский район
г. Суздаль,
река Каменка,
ГТК (напротив мотелей)
(500 человек)
(майна)
2.
Суздальский район
г. Суздаль, ул. Коровники, пруд,
(ГК «Горячие ключи»)
(100 человек)
(майна)
3.
Суздальский район
МО Селецкое,
с. Кидекша,
река Нерль,
(под мостом слева)
(200 человек)
(майна)
4.
Суздальский район
МО Павловское,
с. Порецкое, река Нерль,
(вблизи дома культуры)
(150 человек)
(майна)
5.
Суздальский район
МО Боголюбовское,
с. Новое, верхний пруд
(100 человек)
(майна)
1.
Городское поселение
г. Юрьев-Польский
Майна на
р. Колокша
в районе завода «Промсвязь»
(100 человек)
Итого за МО:
1 место
100 человек
ИТОГО за область:
39 мест
6642 человек
Фото: https://luckclub.ru/