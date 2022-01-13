Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают...

Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные верующие жители Владимирской области отмечают один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. В рамках него они проводят обряд омовения в купелях, оборудованных на территории Владимирской области силами органов местного самоуправления и собственниками объектов.По состоянию на 13 января на территории Владимирской области начата подготовка и оборудование 39 мест проведения обрядов омовения общей вместимостью 6642 человека.Главное управление МЧС России обращает внимание граждан на то, что список мест для проведения крещенских купаний может корректироваться в зависимости от степени готовности органов местного самоуправления.В преддверии крещенской ночи сотрудники МЧС России обследуют каждую купель и оценят созданные условия безопасности для граждан. Напоминаем о том, что правильно оборудованная купель должна иметь сходни и перила для удобства граждан, сама прорубь должна быть оборудована сеткой во избежание попадания людей под лёд.В крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы.Сведения о местах проведения Крещенских купаний на территории Владимирской области в 2022 годуп/пМуниципальный район(городской округ)Количествоорганизованных мест купания (муниципальное образование, населенный пункт, водный объект)1.городВладимирВерхний Семязинскийпруд ул. Пригородная,27а(800 человек)(майна)2.городВладимирОзеро ГлубокоеПарк культуры и отдыха «Загородный»(700 человек)(майна)1.Город Гусь-Хрустальный Владимирской областиг. Гусь-Хрустальный,купель-бочка у Храма-Часовни Святой ВеликомученицыВарвары, ул.2-ая Народная,3а(150 человек)1.г. Ковровр. Клязьма в районе баниМУП «Первомайский рынок»ул. Набережная дом 13(100 человек)1.округМуромИсточник святого Ильи Муромца мкрн. КарачаровоКупель(100 человек)1.МОгород Александровг. Александров,река Серая,в районеул.2-я Полевая(250 человек)2.МО Каринское сельское поселениеКупель в районес. Махра(в сторонуд. Неглово)(100 человек)1.МО п. МстераисточникСвято-Казанского скитав районе урочище Акиньшино(200 человек)Итого за МО:1 место200 человек1.г. Гороховецг. Гороховец,купальняу часовни на ул.Пролетарской(50 человек)1.Гусь-Хрустальный районМО п. Золотково (сельское поселение)с. Черсево(родник)(500 человек)1.Камешковский район, г.Камешковог.Камешковооз.Малое Урсово(150 человек)2.Камешковский районМуниципальное образование Брызгаловскоес. Эдемское Всехсвятсткая церковь оборудованная купель(150 человек)3.Камешковский районМуниципальное образование ВахромеевскоеПруд д.Вахромеево, за зданием администрации(40 человек)4.Камешковский районМуниципальное образование ВторовскоеС.Второвоул.Спортивная(100 человек)1.Кипревскоес. СмольневоСпасо Преображенский храмПруд возле храма(50 человек)1.МОп. Мелеховор. Нерехтана выезде из поселка Мелехово, за домом № 2по ул. «Мелеховская больница»(100 человек)2.МОНовосельское сельское поселениер. Нерехтас. Крутово(50 человек)1.Кольчугинский р-нг. Кольчугино,ул. 5 Сосноваявозле д.2(120 человек)2.Кольчугинский р-нБавленское сельское поселение,Ключик(110 человек)3.Кольчугинский р-нФлорищинское сельское поселение, ключик(92 человек)1.г. Меленкир. Унжа-родник «Святой ключ»(купальня)(150 человек)2.Меленковский район МО Бутылицкое СП с.Архангелр. Унжа-родник(купальня)(50 человек)1.Петушинский районМО г.Покров, озеро Введенское(300 человек)2.Петушинский районМО Нагорноесельское поселение, родник д. Емельянцево(300 человек)1.СобинскийрайонМО РождественскоеВодоем в центре с.Ельтесуново, ул.Первомайская,у д.4 (здание СДК)(30 человек)2.СобинскийрайонМО Воршинскоес.Ворша,р.Ворша, традиционное место отдыха «Лопата».(90 человек)3.СобинскийрайонМО г.ЛакинскКупель у родника Свято-Казанского источникаг. Лакинскавблизид. Омофорово(150 человек)4.СобинскийрайонМО г. СобинкаИскусственный карьер в районе «асфальтового завода» МО Асерховское с/п(200 человек)1.г. Судогдаг. Судогдаул. Набережная д.2(50 человек)2.Лавровское сельское поселение1 (одно) местос. Чамерево,р. Войнинга,купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского, Спасо-Преображенского Храма(50 человек)3.Лавровское сельское поселение1 (одно) местос. Спас-Купалище,р. Клязьма,купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо- Преображенского Храма(70 человек)4.Вяткинское сельское поселениед. Погребищевод. Погребищи(70 человек)5.Вяткинское сельское поселениед. Якушевооз. Якушевское(70 человек)1.Суздальский районг. Суздаль,река Каменка,ГТК (напротив мотелей)(500 человек)(майна)2.Суздальский районг. Суздаль, ул. Коровники, пруд,(ГК «Горячие ключи»)(100 человек)(майна)3.Суздальский районМО Селецкое,с. Кидекша,река Нерль,(под мостом слева)(200 человек)(майна)4.Суздальский районМО Павловское,с. Порецкое, река Нерль,(вблизи дома культуры)(150 человек)(майна)5.Суздальский районМО Боголюбовское,с. Новое, верхний пруд(100 человек)(майна)1.Городское поселениег. Юрьев-ПольскийМайна нар. Колокшав районе завода «Промсвязь»(100 человек)Итого за МО:1 место100 человекИТОГО за область:39 мест6642 человекФото: https://luckclub.ru/