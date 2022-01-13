Омикрон на подходе. Через неделю-две нас ждёт новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Пока ситуация стабильная, но это “затишье перед бурей”. Заразнее предыдущих, поражает даже

Омикрон на подходе. Через неделю-две нас ждёт новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Пока ситуация стабильная, но это “затишье перед бурей”. Заразнее предыдущих, поражает даже маленьких детей, может оставлять обоняние, но лишает сил. Это лишь некоторые черты омикрон-штамма коронавируса. Новую напасть сейчас изучают учёные по всему миру. Распространяется омикрон и по России. Случаи заражения уже фиксируют в