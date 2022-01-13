Инфляция в США на конец прошлого года составила 7%. Это самый высокий показатель с 1982 года. Аналитики связывают это с омикроном, нехваткой рабочей силы и прогнозируют повышение ставки ФРС.

Индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 7%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Министерство труда. Это самый большой годовой прирост с июня 1982 года. В месячном исчислении индекс потребительских цен увеличился на 0,5%.Базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 5,5% в годовом исчислении и на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Для этого показателя это самый быстрый годовой прирост с февраля 1991 года.Данные по инфляции в декабре показывают, как на экономику повлиял штамм омикрон, который теперь представляет для нее новую угрозу, пишет WSJ. Омикрон повлиял на цены на поездки, отдых и другие услуги, хотя сезонные тенденции ценообразования также способствуют этому, сказал Омайр Шариф, основатель Inflation Insights LLC.Быстрое распространение нового варианта коронавируса усугубило нехватку рабочей силы. Повышение заработной платы все больше способствует высокой инфляции, потому что оно поддерживает более высокие расходы и увеличивает затраты для бизнеса, пишет WSJ. Многие компании планируют переложить на потребителей более высокие затраты на рабочую силу, отмечает издание.Председатель правления Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник сказал, что, по его мнению, проблемы с цепочками поставок ослабнут в этом году и помогут снизить инфляцию. Чиновники Федеральной резервной системы внимательно следят за данными по инфляции, ожидается, что в этом году они повысят процентные ставки для борьбы с ростом цен, пишет CNBC. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен на самом деле только подтверждают то, что мы уже знаем, — кошельки потребителей испытывают ценовое давление, а ФРС демонстрирует более ястребиный подход, — сказал Майк Левенгарт, управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade.