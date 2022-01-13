Москва продолжает масштабное обновление городского транспорта и делает ставку на инновации, экологичность, а также удобство и комфорт пассажиров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва продолжает масштабное обновление городского транспорта и делает ставку на инновации, экологичность, а также удобство и комфорт пассажиров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В 2022 году парк Московского метрополитена пополнится 336 новыми вагонами. На линии наземного транспорта выйдут 450-500 новых электробусов, около 100 трамваев и 396 пригородных электропоездов, уточнил Собянин.Мэр отметил, что пассажиры оценили удобство и комфорт моделей последнего поколения. "В обновлении городского транспорта акцент делаем на инновации и экологичность", – написал градоначальник на своей странице .В 2021 году на линии метро вышло 337 современных вагонов "Москва-2020". У них широкие двери, межвагонные переходы, они оснащены интерактивными схемами метро, системами обеззараживания воздуха.За прошлый год парк московского наземного транспорта пополнился 400 новыми электробусами. Низкопольные машины оснащены системами климат-контроля, USB-слотами, мидиаэкранами.Ранее Сергей Собянин в интервью газете "Вечерняя Москва" о перспективах развития столичного транспорта. Он сообщил, что в 2027 году планируется довести метро до Троицка, а уже в этом году начнется строительство еще одной новой линии – Рублево-Архангельской. Также подземка скоро придет в аэропорт Внуково и район Северный.Продолжается развитие системы Московских центральных диаметров (МЦД). В 2023-2024 годах планируется запустить третий и четвертый диаметры, которые свяжут Зеленоград с Раменским (МЦД-3) и Железнодорожный с Апрелевкой (МЦД-4).