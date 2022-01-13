Он заверил, что вопрос исключительно технического характера и скоро всё заработает.

Вице-губернатор Константин Баранов объяснил владимирцам суть проблемы с записью к врачам через госуслуги. Система «барахлит» с конца декабря. Основная причина - обновление интерфейса и установка единой федеральной цифровой платформы.Он заверил, что вопрос исключительно технического характера и скоро всё заработает.«Я хочу извиниться за эту ситуацию. Сейчас введён первый этап. Я думаю, в ближайшее время граждане смогут воспользоваться порталом. А пока мы открыли «горячую линию» - 122. Если что-то экстренное, то можно записаться», - прокомментировал замгубернатора.Между тем, департамент здравоохранения напоминает жителям региона, что предварительная запись на приём к медикам доступна на портале