Оформить биометрический загранпаспорт при помощи криптокабин можно без предварительной записи и участия сотрудников МВД. Услуга предоставляется в 96 центрах госуслуг Мои документы, место жительства и регистрации не имеет значения.

Оформить биометрический загранпаспорт при помощи криптокабин можно без предварительной записи и участия сотрудников МВД. Услуга предоставляется в 96 центрах госуслуг "Мои документы", место жительства и регистрации не имеет значения.Впервые криптокабины появились в центрах госуслуг в 2020 году, напомнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Криптокабины сканируют данные, делают снимок и направляют документы в ведомства. На приеме у сотрудников центров госуслуг москвичи могут получить готовые документы.Теперь криптокабины доступны в 96 офисах – это 70% центров госуслуг. "Таким образом, москвичи могут оформить биометрический загранпаспорт в удобное для них время, например в выходной день или после работы, и необязательно по предварительной записи", – подчеркнула Ракова.В загранпаспорте нового образца содержится биометрическая информация гражданина. Раньше для оформления этого документа нужно было записываться на прием к сотрудникам МВД.Получить биометрический загранпаспорт можно спустя месяц после оформления. Гости столицы с московской регистрацией получают документ через три месяца.Оформить паспорт можно ежедневно в офисах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры работают с 10 утра до 22 часов вечера, районные – с 8 до 20.