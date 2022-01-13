В связи с прогнозом о существенном повышении температурных значений и ухудшения погодных условий повышается риск падения снега и наледи с кровель зданий и сооружений, - предупреждают ..

В связи с прогнозом о существенном повышении температурных значений и ухудшения погодных условий повышается риск падения снега и наледи с кровель зданий и сооружений, - предупреждают сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Владимирской области.Спасатели призывают владимирцев быть бдительными и в случае чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 01, 101, 112.