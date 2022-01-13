Репортаж 6 канала помог решить проблемы жителей проспекта Строителей. Местные жаловались на состояние тротуара. Мэрия отреагировала на сюжет 6 канала о работе коммунальщиков в районе

Репортаж 6 канала помог решить проблемы жителей проспекта Строителей. Местные жаловались на состояние тротуара. Мэрия отреагировала на сюжет 6 канала о работе коммунальщиков в районе проспекта Строителей. Накануне мы рассказали о жалобах местных жителей. Они высказали недовольство состоянием тротуара на проспекте Строителей – между остановками «Марьинка» и «Улица Красноармейская». Даже через три дня после снегопада