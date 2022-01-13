В результате на линиях продолжать работать прежние перевозчики.

Во Владимире подвели итоги аукционов на обслуживание семи автобусных маршрутов. В результате на линиях продолжать работать прежние перевозчики.Рейсы №6, 12 и 32 достались компании «РТС» за 10 копеек. «Владимирпассажиртранс» заплатит 30 копеек за маршруты №2 и 14. «ОКТО» за копейку осталась при своих на маршрутах №7 и 56. Контракты заключены на пять лет.Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований горадминистрации – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейсы подвижной состав не старше трёх лет.