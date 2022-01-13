Аудитория стриминговых сервисов и онлайн кинотеатров в последние годы стремительно растет. Несмотря на то, что у традиционного эфирного и кабельного ТВ все еще остаются свои зрители, все больше пользователей мобильных и десктопных устройств, а также телевизоров с функцией Smart TV предпочитают смотреть фильмы онлайн.

Аудитория стриминговых сервисов и онлайн кинотеатров в последние годы стремительно растет. Несмотря на то, что у традиционного эфирного и кабельного ТВ все еще остаются свои зрители, все больше пользователей мобильных и десктопных устройств, а также телевизоров с функцией Smart TV предпочитают .Соответственно растет популярность тематических площадок, предлагающих видео-контент. Например, сервиса MORE.TV. С чем это связано и почему зрители "мигрируют в онлайн"?Смотри первымОдна из причин популярности специализированных сервисов в Сети – это премьеры, которые появляются в виртуальных каталогах одновременно с появлением на экранах в кинотеатрах. Сериалы, в свою очередь, вообще могут выходить даже раньше эфира на ТВ. И все это можно смотреть в отличном качестве, в любимой озвучке и полностью легально.ЭксклюзивностьМногие сервисы, в том числе уже упомянутый MORE.TV, параллельно выпускают свои эксклюзивные проекты – это и собственные шоу, и собственные сериалы, которые доступны только зрителям площадки. Опыт мировых стриминговых сервисов показывает, что самые популярные сериалы и шоу сейчас выходят именно на стримингах, а не на ТВ, и по качеству они не уступают проектам титулованных студий.Выбор контентаКроме премьер и эксклюзивных проектов в каталогах онлайн сервисов можно найти мировую классику, в том числе без регистрации или оформления подписки. Аналогичная ситуация с трансляциями телеканалов – многие из них можно смотреть, просто запустив плеер на сайте. И все это без навязчивой рекламы. На отдельном месте – спортивные трансляции, включая турниры UFC, которые можно смотреть в прямом эфире.Бесплатный доступНесмотря на то, что на тематических сервисах часть контента доступна только для пользователей, оформивших подписку, многие фильмы и сериалы можно смотреть в любое время. Даже без регистрации.Подобные лояльные условия привлекают широкую аудиторию зрителей, которые ранее могли смотреть только кабельное или эфирное телевидение без возможности выбирать интересный контент.На любом оборудованииВ отличие от эфирного ТВ, онлайн-сервисы работают на разных устройствах – от смартфонов и ноутбуков до телевизоров со Smart TV или ТВ-приставками. В эпоху, когда все больше пользователей предпочитают мобильность и доступ к контенту в любое время, – это действительно важно.