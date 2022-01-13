В регионе ещё не разгребли недавние сугробы, а на регион уже надвигается новый атлантический...

В регионе ещё не разгребли недавние сугробы, а на регион уже надвигается новый атлантический циклон. В "багаже" "Эльзы" - сильный снегопад с мокрыми осадками, порывистый ветер до 18 метров в секунду, снежные заносы, на дорогах - гололедица. Специалисты филиала "Владимирэнерго" вновь переведены в режим повышенной готовности. Мобилизованы все силы и средства. В филиале работает оперативный штаб, куда стекается информация из всех территорий. К оперативному реагированию готовы 95 бригад. В арсенале- спецтехника. Для питания социально значимых объектов в случае необходимости готовы задействовать резервные источники электроснабжения. Сообщить об отключениях можно по единому номеру - 8-800-220-0-220.