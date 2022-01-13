Подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий среди муниципальных...

Подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий среди муниципальных образований Владимирской области.На конкурс по благоустройству общественных территорий во Владимирской области в 2021 году, который ежегодно проводится Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, поступили заявки от 19 муниципальных образований региона.Призовой фонд для победителей составил 12,2 млн. рублей.По результатам оценки проведённого благоустройства в 2021 году призовые места распределены следующим образом:среди городских округов и городских поселений с численностью населения свыше 18 000 человек:− 1 место – город Ковров с проектом «Бульвар имени Юрия Михайловича Сазыкина» (субсидия в размере 1,935 млн рублей);− 2 место – город Вязники с проектом «Сквер Родителям» (субсидия в размере 1,29 млн. рублей);− 3 место – город Киржач с проектом «площадь Ленина» ( субсидия в размере 1,075 млн. рублей);среди городских поселений с численностью населения от 10 000 человек до 18 000:− 1 место – город Карабаново с проектом «Парк на ул. Мира» (субсидия в размере 1,665 млн. рублей);− 2 место – город Юрьев-Польский с проектом «Загородный парк» (субсидия в размере 1,11 млн. рублей);− 3 место – город Камешково с проектом «Площадь имени Ленина» (субсидия в размере 925 тыс. рублей);среди городских поселений с численностью населения до 10 000 человек:− 1 место – посёлок Красная Горбатка с проектом «Рукопожатие» (субсидия в размере 1,08 млн. рублей);− 2 место – город Костерёво с проектом «Парк на ул. Писцова» (субсидия в размере 720 тыс. рублей);− 3 место – город Курлово с проектом «Памятник погибшим воинам» (субсидия в размере 600 тыс. рублей);среди сельских поселений:− 1 место – МО Небыловское Юрьев-Польского района с проектом «Центральная площадь села Шихобалово» (субсидия в размере 818,6 тыс. рублей);− 2 место – МО Толпуховское Собинского района с проектом «Зона отдыха в деревне Толпухово» (субсидия в размере 545,7 тыс. рублей);− 3 место – МО Кипреевское Киржачского района с проектом «Детская площадка в д. Желдыбино» (субсидия в размере 454,7 тыс. рублей).При выборе победителей и призёров особое внимание обращалось на привлечение внебюджетных средств для реализации проектов.На полученные средства названные муниципальные образования в 2022 году проведут дополнительные мероприятия по благоустройству своих общественных территорий. Для многих населённых пунктов субсидии, полученные за победу в областном конкурсе, являются хорошим дополнительным финансовым подспорьем. Так, например, в прошлом году с использованием призовых средств была создана смотровая площадка на Трудовой горе в Вязниках, сделана новая детская игровая площадка в селе Раздолье Кольчугинского района, а в селе Зиновьево Кольчугинского района – установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщают в пресс-службе областной администрации.