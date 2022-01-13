Звезда кино покинула родину, где не спешили признавать ее заслуги

Звезда кино покинула родину, где не спешили признавать ее заслугиФильм "Золушка", где Янина Жеймо сыграла главную роль, вышел на экраны в 1947 году. Однако артистку до сих пор любят многие россияне. Несмотря на то, что картина принесла актрисе всенародную любовь и славу, ее жизнь сильно отличалась от жизни других звезд. У Жеймо не было ни званий, ни льгот, ни даже собственной квартиры.Как известно, в свое время Янина Болеславовна перебралась в Польшу, где и доживала свои последние дни. Оказалось, что в СССР артистку ничего не держало. Как рассказал сын знаменитой Золушки Юлиан Жеймо в программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова, женщина с трудом сводила концы с концами. Ей приходилось жить в нищенских условиях и ютиться в переделанном гараже, где было даже стыдно принимать гостей.Если многие другие советские киноактрисы могли похвастаться почетными званиями, шикарными квартирами и наградами, то Янина Болеславовна о такой роскоши могла только мечтать. Несмотря на то, что после известной роли артистку знал весь мир, родине на ее заслуги было будто бы наплевать. Вместе с детьми артистка жила в одноэтажном домике, переделанном из гаража.Режиссер и сценарист Людмила Цветкова, которая тоже присутствовала в студии Андрея Малахова, отметила, что такая несправедливость в жизни актрисы произошла из-за личных предпочтений Иосифа Сталина. Якобы миниатюрная Янина Болеславовна с миловидным лицом просто была не во вкусе вождя, хотя фильм "Золушка" ему нравился.Звезда кино злилась, что ей приходится существовать в таких жутких условиях, и перебралась в Польшу без сожалений. Держаться на родине ей просто было не за что. К тому же, Жеймо никто не помогал – ее поддерживала только родня. Именно родственники выполнили волю актрисы, которая хотела быть похороненной в Москве, и перевезли ее тело. А похороны на себя взял Союз кинематографистов СССР.