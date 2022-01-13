Звезда кино покинула родину, где не спешили признавать ее заслуги
Звезда кино покинула родину, где не спешили признавать ее заслуги
Фильм "Золушка", где Янина Жеймо сыграла главную роль, вышел на экраны в 1947 году. Однако артистку до сих пор любят многие россияне. Несмотря на то, что картина принесла актрисе всенародную любовь и славу, ее жизнь сильно отличалась от жизни других звезд. У Жеймо не было ни званий, ни льгот, ни даже собственной квартиры.
Как известно, в свое время Янина Болеславовна перебралась в Польшу, где и доживала свои последние дни. Оказалось, что в СССР артистку ничего не держало. Как рассказал сын знаменитой Золушки Юлиан Жеймо в программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова, женщина с трудом сводила концы с концами. Ей приходилось жить в нищенских условиях и ютиться в переделанном гараже, где было даже стыдно принимать гостей.
Если многие другие советские киноактрисы могли похвастаться почетными званиями, шикарными квартирами и наградами, то Янина Болеславовна о такой роскоши могла только мечтать. Несмотря на то, что после известной роли артистку знал весь мир, родине на ее заслуги было будто бы наплевать. Вместе с детьми артистка жила в одноэтажном домике, переделанном из гаража.
Режиссер и сценарист Людмила Цветкова, которая тоже присутствовала в студии Андрея Малахова, отметила, что такая несправедливость в жизни актрисы произошла из-за личных предпочтений Иосифа Сталина. Якобы миниатюрная Янина Болеславовна с миловидным лицом просто была не во вкусе вождя, хотя фильм "Золушка" ему нравился.
Звезда кино злилась, что ей приходится существовать в таких жутких условиях, и перебралась в Польшу без сожалений. Держаться на родине ей просто было не за что. К тому же, Жеймо никто не помогал – ее поддерживала только родня. Именно родственники выполнили волю актрисы, которая хотела быть похороненной в Москве, и перевезли ее тело. А похороны на себя взял Союз кинематографистов СССР.