С января по ноябрь 2021 года объем промпроизводства московских предприятий увеличился на 30,6%. В основном рост произошел за счет химической, пищевой и электронной промышленности, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

С января по ноябрь 2021 года объем промпроизводства московских предприятий увеличился на 30,6%. В основном рост произошел за счет химической, пищевой и электронной промышленности, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Он отметил, что рост также наблюдается в машиностроении, легкой промышленности, обработке древесины и производстве бумаги. За 11 месяцев 2021 года объемы обрабатывающей промышленности выросли на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.Рост в химической промышленности составил 43,5%. Московские предприятия стали производить больше лаков, красок и материалов для нанесения покрытий.Объем производства лекарств и медицинских расходных материалов тоже растет. С января по ноябрь 2021 года он увеличился на 32,6%.Положительную динамику показывает и производство пищевых продуктов – плюс 14,1%. Это произошло благодаря увеличению выпуска мясных полуфабрикатов и готовых кормов для животных, а также переработки и консервирования овощей и фруктов.Производство электрического оборудования тоже в существенном плюсе – 66,7%. Развивается инфраструктура операторов сотовой связи, создаются новые центры обработки данных – спрос на электронику растет.Ранее мэр Сергей Собянин об индустриальном развитии Москвы. "В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис "Москва", – сообщил он.