Проблема техническая, просят потерпеть. Региональные власти объяснили, почему жители региона с конца декабря не могут записаться к врачу через Госуслуги. Куратор соцсферы региона

Проблема техническая, просят потерпеть. Региональные власти объяснили, почему жители региона с конца декабря не могут записаться к врачу через Госуслуги. Куратор соцсферы региона Константин Баранов сослался на технический сбой. По его словам, сейчас область переходит на федеральную цифровую платформу. В ней будут собраны все государственные медучреждения. Электронная запись к врачу через Госуслуги снова должна заработать