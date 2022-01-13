Адвокаты бывшего чиновника считают, что СМИ создают ему негативную репутацию.

Адвокаты обвиняемого во взяточничестве бывшего замгубернатора попросили перенести рассмотрение дела в Московскую область. Причина - СМИ создают негативную репутацию экс-чиновника.В частности, они сетуют, что средства массовой информации проводят аналогию с делом , другого бывшего вице-губернатора, что бросает тень на их подопечного. Заявление забавное, ведь так или иначе суды все равно размещают пресс-релизы о громких процессах и дают комментарии журналистам. Следовательно, скрыться от них на 100% можно лишь на Луне.Напомним, что Ренат Чагаев была задержан апреле 2021 года в Москве. Во Владимире ему предъявили обвинение в получении незаконного денежного вознаграждения в размере одного миллиона рублей.Свою вину он не признаёт.