И это только за три квартала минувшего года. Рост популярности ломбардов фиксируют в региональном...

И это только за три квартала минувшего года. Рост популярности ломбардов фиксируют в региональном отделении Банка России.В среднем, владимирцы занимают в ссудной кассе около 12 тысяч. Таких займов стало на 5 процентов больше, а их объем вырос на четверть. Чаще в ломбарды обращаются женщины, ну а закладывают люди, в основном, ювелирные изделия, бытовую технику и шубы. Напомним, с начала прошлого года ломбарды включатся в специальный реестр, но только после подтверждения своей надежности. Список есть на сайте Банка России. Там же публикуется список неблагонадежных компаний. Часто под ломбарды "маскируются" комиссионные магазины, у которых свои, не всегда законные правила обращения с клиентами и их имуществом.