В начале января информационный указатель установили в районе въезда на улицу Сакко и Ванцетти со...

В начале января информационный указатель установили в районе въезда на улицу Сакко и Ванцетти со стороны Горького, но первые недели нового года показали, что не все водители хорошо знают правила дорожного движения.В паблике "Подслушано автомобилистов" развернулась полемика о том, как следует трактовать требования новых знаков. А позже в группе опубликовали и целую подборку нарушений - с машинами, въезжающими "под кирпич". В ГИБДД еще раз поясняют: на одностороннюю Сакко и Ванцетти больше нельзя повернуть с улицы Батурина. Автомобилям, выезжающим из дворов, разрешено двигаться только в сторону батуринского рынка. Грузовикам движение по Сакко и Ванцетти запрещено.