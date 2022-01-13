Собинская межрайонная прокуратура защитила права многодетных семей. Прокуратурой проведена...

Собинская межрайонная прокуратура защитила права многодетных семей.Прокуратурой проведена проверка по вопросу обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.Установлено, что к земельным участкам не подведена необходимая транспортная (дороги, тротуары) и инженерная (водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение) инфраструктура, в связи с чем граждане не могут приступить к строительству домов.Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности обеспечить строительство инженерной (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение) и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.