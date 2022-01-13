Бывший чиновник вину не признаёт.

В Октябрьском районном суде рассматривается дело бывшего вице-губернатора Рената Чагаева. Он обвиняется в получении взяток. Гособвинитель зачитала обвинительное заключение. Бывший чиновник вину не признаёт.По версии следствия, замгубернатора получил от бывшего директора ГБУ «Облстройзаказчик» Андрея Бояринова мзду за общее покровительство. Деньги начислялись на банковскую карту. Второй эпизод - реконструкция недостроенного корпуса больницы в Гусь-Хрустальном. Здесь его подозревают в помощи по подписанию актов выполненных работ. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 1,6 млн рублей.Подсудимый, в свою очередь, выстраивает защиту на том, что все доводы следователей основаны на показаниях взяточника Андрея Бояринова. Якобы, он оговорил честного госслужащего, а за «нужные» показания ему скостили срок.Защитники Чагаева просили перенести процесс в Московскую область. По мнению адвокатов, владимирские и федеральные СМИ некорректно освещают судебные заседания и создают их подопечному негативную репутацию. Фемида отказала в удовлетворении ходатайства.Напомним, что Рената Чагаева задержали 8 апреля в Москве. С тех пор он сидит в СИЗО.