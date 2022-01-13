Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко подвел итоги заседания Совета Россия – НАТО (СРН)

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко подвел итоги заседания Совета Россия – НАТО (СРН)На пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе после заседания СРН, Александр Грушко заявил: НАТО, желая обеспечить безопасность в Европе, прибегает к схемам 1949 года (время холодной войны). По словам замглавы МИД РФ, члены Североатлантического альянса даже не скрывают, что главная цель организации – сдерживание России. Мол, на это выделяются колоссальные ресурсы.Грушко напомнил о расширении НАТО на восток. Российский дипломат считает, что текущая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности в Европе. По его мнению, ответственность за ухудшение системы контроля за вооружениями несет Североатлантический альянс.Заседание СРН стало продолжением переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности. В четверг, 13 января, состоится еще одна встреча. Она пройдет в Вене на площадке ОБСЕ.Ранее об итогах заседания Совета НАТО – Россия генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе. При этом делегации остались при своем. В альянсе не считают расширение на восток актом агрессии.