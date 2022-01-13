«Ростелеком» развернул Wi-Fi в здании администрации города Владимир. Специалисты компании установили на территории учреждения 15 точек доступа. Каждая из них способна обеспечить до 100 ..

«Ростелеком» развернул Wi-Fi в здании администрации города Владимир. Специалисты компании установили на территории учреждения 15 точек доступа. Каждая из них способна обеспечить до 100 одновременных сессий с суммарной скоростью до 50 Мбит/с. Для подключения к интернету пользователи должны будут пройти обязательную авторизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.Услуга «Wi-Fi для бизнеса» позволяет организовать защищенную беспроводную сеть и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для сотрудников и посетителей заказчика. Цифровой провайдер предоставляет услугу под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Беспроводной интернет для посетителей значительно улучшает имидж любого социально значимого объекта или государственного учреждения. В администрации города Владимир "Ростелеком” установил 15 точек доступа. Все они поддерживают работу в двух диапазонах и обеспечивают бесшовное переключение пользователей. Причем для посетителей организована отдельная, "гостевая”, сеть, что гарантирует безопасность устройств, принадлежащих сотрудникам администрации».Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимир:«Ростелеком» является проверенным партнером мэрии в осуществлении ИТ-проектов общегородского масштаба, и хорошо, что сейчас настала очередь модернизировать нашу собственную сеть Wi-Fi. Речь не о чиновниках, а прежде всего о жителях – посетителях здания администрации и горсовета на улице Горького, 36. Высокоскоростной интернет и надежный Wi-Fi упростят, в частности, процедуру предоставления муниципальных услуг и обеспечат новое качество прямых трансляций наших рабочих мероприятий».Подключив услугу «Wi-Fi для бизнеса», предприятие получает возможность управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения информации. Получить дополнительную информацию об услуге Wi-Fi можно на сайте компании или по телефону 8-800-200-3000.