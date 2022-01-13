Незаконным способом она получила 43,5 тысяч рублей.

С жительницы Владимира взыскали средства, полученные за фиктивную прописку 29 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Фрунзенского района женщина признана виновной в незаконной постановке мигрантов на учёт. Оформляя им прописку, дама знала, что её клиенты не будут жить в указанной квартире.За совершение преступления она получила крупный штраф. Левый доход подлежит перечислению в государственную казну. Прокурор подал иск в суд о взыскании 43,5 тысяч рублей.Фемида удовлетворила его. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.