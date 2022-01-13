В состав делегации Владимирской области также включили компанию из Киржача, занимающуюся производством шоколада

14 января состоится четвертый Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная Семья – успешная Россия!». В нем примет участие семейная компания по производству сыра "Уездный дар" ИП Ведехин из Юрьев-Польского – победитель конкурса «100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ». Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Владимирской области.Претенденты на победу отбирались в ходе региональных этапов конкурса через через систему ТПП. «Традиции предпринимательства и исконная российская семейственность вселяют уверенность, что именно семейный бизнес станет основной формой развития малого и среднего бизнеса в России, серьезной опорой экономики страны», - считает президент владимирской палаты Иван Аксенов.Форум вызвал интерес у многих представителей бизнес-династий. Так, в состав делегации Владимирской области также включили микрокомпанию из Киржача, занимающуюся производством шоколада, по личной инициативе ИП Мараева.