На Владимирскую область из Скандинавии надвигается циклон, который принесёт потепление и предельно низкое атмосферное давление. Он придёт на смену антициклону, из-за которого в регионе ..

На Владимирскую область из Скандинавии надвигается циклон, который принесёт потепление и предельно низкое атмосферное давление. Он придёт на смену антициклону, из-за которого в регионе начались заморозки. Об этом сообщают в Центре «Фобос».В следующие сутки в регионе усилится ветер. Температура воздуха будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в 33-ем регионе ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. При этом уже в пятницу днём синоптики передаютВ связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.