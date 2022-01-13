После непродолжительного разговора правоохранителям удалось убедить 46-летнего жителя столицы не совершать необдуманных поступков и проследовать с ними...

Оперативные и грамотные действия сотрудников полиции УВД на Московском метрополитене помогли избежать трагедии.Сотрудникам 1 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявших патрулирование и обеспечение охраны общественного порядка на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии метро, поступила информация о том, что мужчина хочет совершить прыжок с метромоста, расположенного на большой высоте над уровнем Москвы-реки. Выяснилось, что в полицию обратилась взволнованная жена пассажира, получив тревожное смс-сообщение от мужа.Старшие сержанты полиции Иван Матюшкин и Денис Ткачев без промедления, оперативно прибыли на место и увидели гражданина, который стоял на мосту около перил и смотрел вниз. Он заметно нервничал и выглядел очень бледно. Оценив ситуацию, полицейские вступили с ним в диалог. После непродолжительного разговора правоохранителям удалось убедить 46-летнего жителя столицы не совершать необдуманных поступков и проследовать с ними. Прибывшим нарядом медиков мужчину направили в специализированное учреждение для оказания квалифицированной помощи.Своевременное реагирование сотрудников полиции на поступивший сигнал и предпринятые меры помогли предотвратить возможную трагедию.«Заступая на смену, на дежурство, сотрудник полиции всегда должен быть готов к любым непредвиденным ситуациям. И в особенности, когда это касается жизненно важных обстоятельств. В такие моменты промедление может стоит человеческую жизнь и обернутся большой трагедией, и этого нельзя было допустить», – отметил полицейский Иван Матюшкин.Пресс-служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве