Заявки на участие принимаются Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области до 20 февраля 2022 года.

На территории Владимирской области стартовал региональный этап конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!».Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях привлечения внимания общественности к проблеме немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.Конкурс представлен в трех номинациях: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».В истекшем 2021 году в жюри оценило более 150 работ антинаркотической направленности и здорового образа жизни, 3 лучшие работы (по одной в каждой номинации) направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Все победители награждены грамотами УМВД России по Владимирской области.Принять участие в конкурсе может любой желающий. Работы принимаются до 20 февраля Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области (г. Владимир, ул. Лермонтова, д. 15 "А", тел. (4922) 52-71-98).Узнать подробности о порядке проведения конкурса, скачать заявку можно здесь.