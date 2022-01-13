Установлено, что на подземной парковке дома, расположенного на улице Архитектора Шусева, злоумышленники напали на 58-летнего местного жителя и его супругу...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на подземной парковке дома, расположенного на улице Архитектора Шусева, злоумышленники напали на 58-летнего местного жителя и его супругу. Угрожая предположительно пистолетом, они нанесли потерпевшему несколько ударов по разным частям тела предметом, похожим на дубинку. После злоумышленники похитили его рюкзак, в котором находились личные вещи, документы, банковские карты, денежные средства и мобильные телефоны, после чего скрылись. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве на территории Московской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 36-летний приезжий. Позже полицейскими был задержан второй подозреваемый – 39-летний приезжий.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается местонахождение похищенного имущества.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22