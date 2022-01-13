В Гусь-Хрустальном начинается Чемпионат области по спортивной борьбе среди мужчин и там же сегодня...

В Гусь-Хрустальном начинается Чемпионат области по спортивной борьбе среди мужчин и там же сегодня начнется Первенство региона в этом виде спорта среди юношей и девушек. Место проведения - Легкоатлетический манеж "Спортивная школа".В Коврове в Спортшколе "Вымпел" сегодня откроется первый этап Кубка России по полиатлону (троеборье с лыжной гонкой). Ну, а завтра в городе оружейников запланирован старт областных соревнований по дзюдо среди юниоров до 23 лет.